Екатеринбург, , 17:57 — REGNUM

Арестованный в Москве помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова Александр Воробьёв может быть уволен 8 июля. Об этом журналистам заявил заместитель полпреда Борис Кириллов.

По его словам, в понедельник Цуканов проведёт совещание. На нём и будет принято кадровое решение по Воробьёву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помощник полпреда был задержан 4 июля органами ФСБ по подозрению в государственной измене. У него нашли паспорт гражданина Польши.

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