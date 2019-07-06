Тула, , 17:52 — REGNUM

На этой неделе Тульская неделя продолжила выстраивать крепкие отношения с Китайской народной республикой, получила «пятерку» от Минэкономразвития России, протянула руку помощи Иркутской области и фестивалила по «Толстому». Подробнее в обзоре событий и СМИ (1 — 6 июля).

Арсенал

100%-ая ОЭЗ

Особая экономическая зона «Узловая» в Тульской области получила высокую оценку от Министерства экономического развития РФ. Специалисты ведомства проанализировали работу ОЭЗ во всех регионах за 2018 год. У Тульской области эффективность работы равна 100%, следует из отчета министерства.

Вместе с Тульской области «пятерку» за эффективность получили Татарстан, Липецкая и Московская области. Составители рейтинга оценивали объемы инвестиций и капвложений, количество привлеченных инвесторов и созданных рабочих мест, выручку резидентов, федеральные и региональные вложения в инфраструктуру, сумму таможенных и налоговых отчислений.

ОЭЗ «Узловая» в Тульской области открыта в 2016 году по инициативе губернатора Алексея Дюмина. За три года в особой экономической зоне зарегистрировано 11 компаний-резидентов. Они взяли на себя обязательства до 2021 года вложить 15 млрд инвестиций. Три предприятия уже выпускают готовую продукцию, остальные находятся в активной стадии проектирования и входа в ОЭЗ. По словам министра экономического развития Тульской области Григория Лаврухина, 45% резидентов «Узловой» работают на импортозамещение, а 55% — экспортоориентированы.

Встреча с Хэбэй

343,3 млн долларов США — таков внешнеторговый оборот Тульской области с Китайской народной республикой за 2018 года. По сравнению с 2017-м он увеличился на 26,5%. Регион продолжать наращивать с Поднебесной дружеские торгово-экономические отношения. На этой неделе в Тулу приехали представители провинции Хэбэй. С областным правительством они подписали соглашение об установлении дружественных связей.

«Мы готовы проводить активную работу по налаживанию новых партнёрских связей во всех сферах. Это позволит лучше узнать традиции, современную жизнь друг друга, послужит укреплению многопланового сотрудничества», — сказал председатель регионального комитета Китайской народной политической консультативной конференции провинции Хэбэй Е Дунсун.

Гости из Китая не проигнорировали ОЭЗ «Узловая», где расположен автомобильный завод Haval. Кстати, с момента запуска (начало июня) предприятие выпустило 800 машин.

Представители провинции Хэбэй уточнили, что их индустрия включает в себя текстильную, сталелитейную промышленности, машиностроение, добычу нефти, электроэнергетику, производство химических веществ и фарфора.

Для будущего «Арсенала»

Успех футбольного клуба «Арсенал» дошел и до академии, которая создана около года назад. Губернатор Тульской области лично приехал к юным воспитанникам «оружейников», чтобы вручить новый автобус.

«Уверен, что автобус, который мы сегодня передаем вашей академии, позволит комфортно и безопасно посещать турниры в других городах», — сказал Алексей Дюмин. — «Арсенал» в этом году впервые в своей истории сыграет в еврокубке. Мы все надеемся, что в будущем это будет происходить регулярно. Команде всегда нужны способные футболисты. Уверен, что однажды и вы войдете в основной взрослый состав».

Сегодня Тула и местный стадион активно готовятся к матчам Лиги Европы. По словам помощника главы региона по вопросам спорта Дмитрия Яковлева, недочеты, обнаруженные комиссией на тульском стадионе, устранены на 80%. Сейчас там меняют асфальт, въездные ворота, заборы, информационные таблички, благоустраивается прилегающая территория. Расширяются парковки, увеличиваются VIP-зоны на трибунах с заменой сидений, ремонтируются туалеты и оштукатуриваются близлежащие здания. Завершить работы планируют до 9 июля.

По поручению Дюмина на стадионе «Арсенал» скоро возведут крытый манеж для юных футболистов академии. Проект готовятся утвердить до конца июля и прийти к консенсусу с инвестором.

Сегодня в академии «Арсенал» занимаются более 200 мальчишек в десяти возрастных категориях. С каждой командой работают по два лицензированных тренера-педагога.

Своих в беде не бросаем

Тульская область поможет Иркутской справиться с последствиями сильнейшего наводнения. По поручению губернатора Алексея Дюмина создана профильная рабочая группа во главе с его помощником Александром Сорокиным. Члены группы вместе с представителями профильных министерств, ведомств и Фондом «Перспектива» помогут восстановить материально-техническую базу трех пострадавших социальных объектов.

Руководитель региона отметил, что область возьмет на себя все расходы, связанные с транспортировкой и размещением для детей и родителей, чьи дома пострадали от наводнения. Тульская область примет у себя порядка 100 детей в сопровождении взрослых. Эти планы губернатор обсудил по телефону с главой российского МЧС Евгением Зиничевым.

Напомним, в Иркутской области действует режим ЧС из-за наводнения. Пострадали более 30 тысяч жителей, 22 погибли. Ремонту и восстановлению не подлежат 3,5 тысячи домов. Без вести пропавшими считаются 13 человек.

Наводнение произошло из-за проливных дождей. Из берегов вышло несколько рек, их воды затопили 31 населенный пункт в четырех районах Иркутской области.

Три дня по Льву Толстому

Фестиваль «толстой», который «Ясная поляна» в Тульской области, принимает уже в четвертый раз, вошел в рамки национального проекта «Культура». Открыл уикенд губернатор Дюмин, зачитав письмо от президента Владимира Путина.

«Этот замечательный проект уже в четвертый раз объединяет в усадьбе Льва Николаевич Толстого «Ясная Поляна» талантливые коллективы из России и других государств, позволяет многочисленным гостям прикоснуться к нашим национальным духовным святыням, ощутить красоту и неповторимую одухотворенную атмосферу этих мест», — говорится в сообщении главы государства.

По словам директора музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерины Толстой, в этом году программа фестиваля более ориентирована на семейные ценности. В первый день участники и зрители посмотрели классическую постановку болгарского театра «София» спектакль «Анна Каренина». Завершится культурный фестиваль 7 июля.