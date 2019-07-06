Киев, 6 июля 2019, 16:12 — REGNUM
Главой Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) назначен Игорь Бондаренко. Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского опубликован сегодня, 6 июля, на официальном сайте главы Украины.
«Назначить Бондаренко И.С. председателем Закарпатской ОГА», — говорится в документе.
Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Украины Владимир Зеленский назначил Маркияна Мальского новым губернатором Львовской области.
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