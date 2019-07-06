Анкара, , 13:22 — REGNUM

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил, что по инициативе турецкой стороны 11 июля 2019 года в здании Совета Европы (СЕ) пройдет церемония поминания жертв геноцида в Сребренице. По его словам, ранее в СЕ не проводилось подобных мероприятий, хотя чтили память жертв Холокоста и иных трагических событий в истории человечества.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция внесет активный вклад в организацию мероприятия по Сребренице. Он отметил: «Главной задачей Совета Европы, где я был председателем на протяжении 2 лет, является обеспечение защиты прав человека, демократии, свободы и верховенства закона». По его словам, Турция ведет активную борьбу с проявлениями неприязни к мусульманам, в том числе на уровне международных структур.

Министр добавил: «Турция прилагает усилия для привлечения к этому процессу всех стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Сразу после теракта в Новой Зеландии Турция инициировала экстренное заседание Исполнительного комитета ОИС на уровне министров иностранных дел. На заседании выступал лично президент Реджеп Тайип Эрдоган. Было принято решение о включении вопроса борьбы с исламофобией в повестку дня ООН. Я лично представил в ООН соответствующий проект резолюции, который был принят единогласно. Совместные шаги важны для всего исламского мира. Их число нужно увеличивать».