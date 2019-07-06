Анкара, , 13:22 — REGNUM

Пресс-секретарь президента Турецкой Республики Ибрагим Калын в ходе заседания кабинета министров, которое состоялось в Анкаре под председательством президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что Турция в ближайшее время получит российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и начнет их активно использовать.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Ибрагим Калын отметил: «Системы С-400 не несут угрозы системам безопасности НАТО. План размещения ЗРК совместно разрабатывают Министерство обороны, командование военно-воздушными силами и командование вооруженными силами».

Кроме того, пресс-секретарь анонсировал для прессы очередной трёхсторонний саммит по Сирии, который, в продолжение астанинского процесса, планируется провести в августе 2019 года в Турции. В данный момент Турция, Россия и Иран согласовывают дату саммита и планируют подробно обсудить все вопросы сирийского конфликта.