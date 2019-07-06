Анкара, , 13:20 — REGNUM

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик назвал кощунственными контакты ООН с террористическими структурами. Политик напомнил, что ООН ассоциируется в мире с верховенством закона, тогда как Рабочая партия Курдистана — преступная структура, стремящаяся нарушить законность и порядок.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, пресс-секретарь ПСР осудил подписание «Плана действий» между ООН и боевиками Рабочей партии Курдистана, отметив, что сами по себе контакты представителей ООН с террористами уже являются серьезной проблемой. Омер Челик напомнил, что террорист, поставивший подпись под документом, — убийца множества невинных людей.

Политик также сообщил, что Турция направила официальные ноты протеста властям Швейцарии и в женевский офис ООН. Недовольство страны вызвали выдача разрешения на въезд в Швейцарию группы террористов Рабочей партии Курдистана и «План действий», подписанный представителями ООН с сирийским крылом этой террористической организации.