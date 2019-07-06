Скопье, , 13:21 — REGNUM

В рамках Берлинского процесса состоялось открытие саммита западно-балканских государств в Познани. Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», глава управления по Западным Балканам в Генеральном директорате Европейской комиссии по переговорам по политике добрососедства и расширения Женовева Руис Калавера заявила, что ни одна страна не вступит в ЕС, пока не будет к этому готова и пока в ней не существует независимой судебной системы.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», заместитель главы МИД Польши высказал надежду на то, что переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС начнутся в октябре.

Еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан также заявил, что придерживается позиции о необходимости скорейшего начала переговоров с Северной Македонией и Албанией:

«Обе страны провели реформы, особенно в сферах, упомянутых в заключении Совета в июне 2018».

Йоханнес Хан заявил, что другие страны региона должны брать пример с Северной Македонии в том, что касается разрешения кризисов и потребовал найти решение в связи с пошлиной, установленной Косово на товары из Сербии и БиГ.