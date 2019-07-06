Скопье, , 13:21 — REGNUM

5 июля в рамках саммита Западно-балканских государств в Познани на совместной пресс-конференции премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева, премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и канцлера ФРГ Ангелы Меркель было сделано заявление о том, что председательство в Берлинском процессе перейдет от Польши Северной Македонии и Болгарии.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в заявлении было подчеркнуто, что страна-кандидат на вступление в ЕС впервые будет сопредседательствовать на Берлинском процессе со страной-членом ЕС.

В ходе саммита президент Польши Анджей Дуда высказал критику в адрес ЕС в связи с затягиванием начала переговоров о вступлении со странами Западных Балкан.

Напомним, «Берлинский процесс», инициированный в 2014 г., предполагает проведение регулярных встреч представителей Европейского союза и стран Балканского полуострова. Канцлер ФРГ Ангела Меркель является одним из ключевых сторонников Берлинского процесса в ЕС.

Основными сферами сотрудничества в рамках Берлинского процесса являются развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, решение проблем в двусторонних отношениях и политических вопросов, оставшихся после распада Югославии, а также противостояние глобальным вызовам в сфере безопасности и потокам нелегальных мигрантов.