Приштина, , 13:21 — REGNUM

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация на севере Косово является сложной и постоянно усложняется. По мнению Вучича, «ключевая цель действий Приштины — забрать север Косово и выдавить сербское население из всего Косово».

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», сербский лидер подчеркнул, что в особенно тяжелом положении находится больница в Митровице.

Напомним, в связи с введением правительством Косово пошлины 100% на продукцию сербского происхождения сербское население северных территорий Косово, в том числе Митровицы, стало страдать от перебоев с поставками необходимых продуктов и лекарств.

В знак протеста против политики Приштины 1 июля Ассоциация сербских предпринимателей Косово приняла решение закрыть магазины, на что правительство Косово ответило открытием новых торговых точек. Уже 3 июля ассоциация приняла решение вновь открыть магазины.

Президент Сербии объяснил действия Приштины желанием заставить косовских «сербов забыть связи со своим отечеством».