Приштина, , 13:24 — REGNUM

Белград заявил о намерении направить гуманитарную помощь на север Косово, который, как заявляют руководители Сербии, находится в состоянии гуманитарного кризиса. В правительстве Косово заявили, что в случае, если подобный конвой двинется на север Косово, его остановят на границе.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», премьер-министр Косово Рамуш Харадинай назвал ситуацию на севере Косово стабильной.

Косовские СМИ заявляют, что гуманитарный кризис на севере Косово инсценирован Сербией, поскольку правительство Косово приняло все необходимые меры для снабжения местного населения всем необходимым, и в качестве доказательства сообщают о том, что на севере Косово открываются новые магазины.

В Косово считают, что остановка гуманитарного конвоя на границе может использоваться Белградом как повод для эскалации напряженности.

Напомним, в связи с введением правительством Косово пошлины 100% на продукцию сербского происхождения сербское население северных территорий Косово, в том числе Митровицы, стало страдать от перебоев с поставками необходимых продуктов и лекарств.

В знак протеста против политики Приштины 1 июля Ассоциация сербских предпринимателей Косово приняла решение закрыть магазины, на что правительство Косово ответило открытием новых торговых точек. Уже 3 июля ассоциация приняла решение вновь открыть магазины.