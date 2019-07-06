Приштина, , 13:20 — REGNUM

Президент Косово Хашим Тачи опубликовал проект резолюции по Прешево, составленной на основе требований албанцев Долины, и призвал депутатов парламента Косово не игнорировать нужды своих собратьев.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», резолюция содержит 13 пунктов, в том числе следующие:

Правительство Косово должно проинформировать международные институты и форумы о дискриминационной политике Сербии в отношении албанцев Долины; В переговорах с Сербией правительство Косово должно настаивать на том, что албанцы Прешевской долины должны обладать такими же правами, как сербы в Косово; Правительство Косово должно открыть дипломатическое представительство в Долине; В правительстве Косово должна быть создана канцелярия по Долине.

Напомним, на территории Прешевской долины в Сербии, которую в Косово и Албании нередко называют просто Долиной, находятся три муниципалитета с албанским населением (Прешево, Буяновац и Медведжа), в двух из которых (Прешево и Буяновац) албанское население составляет большинство.

Ранее косовские лидеры, в том числе президент Хашим Тачи и премьер-министр Рамуш Харадинай, неоднократно заявляли, что Прешевская долина должна присоединиться к Косово.