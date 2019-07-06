Вашингтон, , 02:07 — REGNUM

Проект «Противодействие пагубному влиянию Кремля» начинает свою работу в Соединённых Штатах, сообщает Агентство США по международному развитию.

В разъяснении относительно назначения программы отмечается, что Вашингтон при помощи этой программы рассчитывает противодействовать попыткам России ослабить влияние Штатов в мире, в том числе на территории Европы, и не дать России «отделить» Вашингтон от его «союзников и партнёров».

Говоря о методах борьбы с Россией, авторы сообщают, что планируется профинансировать те структуры, которые способствуют «демократии», причём как в постсоветских странах и государствах Варшавского договора, так и в России.

При этом агентство заявляет, что якобы не желает жителям России, особенно тем, кто «ищет правду», зла, поскольку США и их союзники — «не враги России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня Марк Эспер, и.о. главы Пентагона, назвал Россию «подстрекателем агрессии в Европе».

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