Брюссель, , 01:19 — REGNUM

Нестабильность в мире значительно усилится без существования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей, сообщил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы должны готовиться к миру без договора РСМД, который станет менее стабильным для всех нас», — сказал Столтенберг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, через пять месяцев после выхода США из РСМД российская сторона прекратила своё участие в договоре. 5 июля Столтенберг анонсировал обсуждение темы РСМД на заседании Совета Россия — НАТО.

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