Пекин, , 22:21 — REGNUM

В Пекине прошла встреча председателя Постоянного комитета (ПК) ВСНП Ли Чжаньшу с находящейся в китайской столице с визитом премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной, сообщает 5 июля Синьхуа.

Китайская сторона главное внимание уделила взаимодействию сторон в рамках проекта «Пояса и пути», подчеркнув, что ВСНП готово к активизации контактов с парламентом Бангладеш и усилению обменов во всех сферах, касающихся государственного управления и межгосударственных отношений. Ли Чжаньшу в этой связи напомнил о важных договоренностях, достигнутых лидерами обеих стран.

Шейх Хасина, в свою очередь, отметив дружественный характер двусторонних отношений, отметила неизменную взаимную поддержку Пекином и Даккой друг друга в важных вопросах международной и региональной политики и высказалась за всеобъемлющее расширение сотрудничества.