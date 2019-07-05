Рим, , 22:21 — REGNUM

«Владимир Путин приземлился в Риме в 12:58 дня и сразу понял, что ступил на дружественную землю. Российский президент был принят со всеми мыслимыми почестями и провел свой краткий визит в залах Ватикана, Палаццо дель Квиринале и Палаццо Киджи, — пишет испанское издание El Pais. — Италия, европейская страна с самыми лучшими отношениями с Кремлем, сегодня является стратегической точкой для продвижения российских интересов. Как экономических — правительство Джузеппе Конте неоднократно возражало против торговых санкций в отношении России — так и культурных, а также религиозных».

Владимир Путин и Джузеппе Конте Kremlin.ru

Рим принял Путина полностью оцепленным. В центре города движение было перекрыто в течение нескольких часов, пока длился визит. «Мы попытаемся соответствовать тому теплому приему, который оказали мне там», — заранее заявил Конте. «Так и было. От начала до конца. Поскольку выходило за рамки официальной поездки вплоть до прощания президента в аэропорту со своим другом Сильвио Берлускони», — комментирует испанское издание.

Италия занималась взращиванием хороших отношений с Россией больше, чем любая другая страна Европейского союза. Хотя прошли времена, когда итальянская коммунистическая партия была самой сильной по другую сторону железного занавеса, гармонию в отношениях удалось восстановить благодаря личным связям, которые Берлускони сумел наладить с российским президентом. После этапа более прохладных отношений с социал-демократическими правительствами появление год назад на политической арене Италии правительства популистского, сформированного «Лигой Севера» и «Движением 5 звезд», снова «смазало» дипломатические механизмы.

«Заместитель премьер-министра Маттео Сальвини никогда не скрывал своего восхищения Путиным, — отмечает El Pais. — В его кабинете есть несколько фотографий [Путина], и он пользуется любой возможностью хорошо отозваться о методах управления [российского президента]. Его личные склонности вылились в давление на итальянское правительство, чтобы оно снова и снова просило снять санкции, наложенные после крымского конфликта (хотя оно и не воспользовалось своим правом вето в этом вопросе). Когда санкции были введены, экспорт итальянских товаров в Россию уменьшился на 37% — вместо почти 11 млрд евро стал приносить 7 млрд — при том, что русский рынок является лишь четырнадцатым по важности рынком сбыта для Италии. В минувший четверг Конте снова подчеркнул стремление своей страны преодолеть эту ситуацию».

Российский президент принял эти слова одобрительно. Правда, как и в других случаях, он попросил, чтобы они вылились в конкретные жесты (т.е. чтобы Италия добилась от ЕС отмены санкций). Кроме того, Путин заверил, что он не видит никаких препятствий, мешающих России и ЕС восстановить нормальные отношения, поскольку они являются «естественными союзниками». Также российский лидер выразил надежду на то, что торговая война между США и Китаем закончится, и азиатский гигант займет более гибкую позицию.