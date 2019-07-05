Москва, , 22:19 — REGNUM

Министерство иностранных дел Российской Федерации проверяет информацию о задержании в Ливии двух граждан России. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади рассказали, что обратили внимание на появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что в Ливии задержаны два российских гражданина. Однако ливийская сторона никаких уведомлений не делала и ни о чем не информировала Москву.

В связи с этим МИД РФ предпринял соответствующие меры по проверке данной информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ливии были задержаны два сотрудника российского Фонда национальных ценностей, которые проводили социологический опрос в Триполи. Они были задержаны Переходным национальным советом, который контролирует Триполи и его окрестности. Их обвиняют во «вмешательстве в выборы».

Стоит отметить, что в Ливии идёт гражданская война и силы Ливийской национальной армии осаждают Триполи, который контролируют силы ПНС.