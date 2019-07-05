Лондон, , 22:18 — REGNUM

«Тереза Мэй сознательно выбрала место и посыл для речи, которая может стать ее последним официальным выступлением в должности премьер-министра, — пишет испанское издание El Mundo. — Глава правительства отправилась в Шотландию, чтобы предупредить двух кандидатов на свое кресло, Бориса Джонсона и Джереми Ханта, что Брексит без соглашения может подвергнуть опасности территориальную целостность Соединенного Королевства».

Тереза Мэй Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я уверена, что кто бы ни был моим преемником, он недвусмысленно сделает союз [четырех частей Великобритании] своим приоритетом», — сказала Мэй. Она также напомнила будущему премьер-министру, что последние три года работала изо всех сил, чтобы укрепить Соединенное Королевство в ходе переговоров о Брексите.

Намекая на ту легкость, с которой оба кандидата в последние дни размахивают флагом «отсутствия сделки», политик указала на весомость окончательного решения насчет Брексита. «Работа премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии влечет за собой привилегии и обязанности, которые по-настоящему начинаешь осознавать, лишь когда за твоей спиной закрывается черная дверь», — подчеркнула Мэй.

Кроме того, она захотела высказаться о возможности второго референдума о независимости Шотландии в 2020 году (на что рассчитывает первый министр Никола Стерджен), опередив на день двух кандидатов на свой пост, которым никак не уклониться от этой темы в ходе дебатов в городе Перт. Мэй сказала, что референдум 2014 года «проводился с мыслью сделать этот вопрос закрытым на срок жизни поколения». Таким образом премьер-министр обосновала свое негативное отношение к давлению со стороны Стерджен. «Мой преемник будет решать, что делать дальше», — заключила британский лидер.

Мэй обвинила Шотландскую национальную партию (SNP) в одержимости независимостью и отказе заглядывать дальше. Под конец своей речи премьер-министр заговорила о Северной Ирландии, выступив в защиту обговоренной с ЕС гарантии, позволяющей избежать восстановления «жесткой границы». Своего преемника она призвала уважать мирное соглашение Страстной пятницы и не ставить его под угрозу.

Политик отправилась в Эдинбург специально для того, чтобы объявить о пересмотре и увеличении субсидий для Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии — в качестве контрапункта Брекситу и для смягчения его возможных последствий.

Тем не менее лидер сторонников независимости Шотландии и первый министр Никола Стерджен раскритиковала Терезу Мэй за «полное отсутствие уважения к шотландскому парламенту» в период нахождения у власти. «Это шотландский народ, а не депутат от тори будет определять будущее, которого мы хотим для нашей страны», — отметила Стерджен.