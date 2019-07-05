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Задержание властями Гибралтара танкера с иранской нефтью Россия рассматривает как целенаправленную акцию, направленную на нагнетание напряжённости вокруг Ирана и Сирии, указано в официальном комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном 5 июля.

Иранский танкер (cc) AlfvanBeem

Напомним, танкер под панамским флагом был задержан 4 июля при участии британских морских пехотинцев под предлогом нарушения судном санкций ЕС, введенных против Сирии.

«Задержание судна и находившегося на нём груза расцениваем в качестве целенаправленной акции по дальнейшему осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии», — подчёркивает Департамент информации и печати МИД России.

Кроме того, МИД РФ указывает на восторженную реакцию по этому поводу официальных лиц Великобритании и США, которая является свидетельством подготовленности такой акции при участии спецслужб ряда стран.

«В любом случае данный шаг, по нашему убеждению, противоречит заявленному настрою ведущих стран Евросоюза, включая Великобританию, добиваться сохранения договоренностей с Ираном в ядерной сфере», — заявляет МИД РФ, добавляя, что сирийская составляющая этой ситуации не менее важна.

«Великобритания не скрывает, что в эпизоде с танкером большую роль сыграло стремление дополнительно нарастить нажим на «режим Асада», — отмечено в комментарии.

Напомним, официальный Тегеран уже потребовал освобождения захваченного танкера, а в руководстве Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявили, что захватят британский танкер в ответ на эту акцию.

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