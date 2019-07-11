Москва, , 10:31 — REGNUM

Россия предприняла все возможное для сохранения ДРСМД и не заинтересована в новых ракетных кризисах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля, об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

«Со своей стороны мы предприняли все возможное для сохранения ДРСМД. Однако наши инициативы по снятию имеющихся с обеих сторон озабоченностей на основе взаимной транспарентности были отвергнуты», — сказал представитель МИД.

Россия готовится к новым вызовам США.

«Теперь начинаем готовиться к потенциальному развертыванию американских ракет средней и меньшей дальности. Принятые решения о симметричных мерах реализуются. Однако Россия как ответственная страна не заинтересована в каких-либо новых ракетных кризисах», — заявил Рябков.

2 августа по инициативе США может прекратить действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности наземного базирования (ДРСМД), ставший одним из символов завершения «холодной войны» и существенно понизивший угрозу ядерного противостояния в мире. Одновременно возникла угроза непродления последнего российско-американского соглашения о сокращении стратегических и наступательных вооружений — договора СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

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