Москва, , 20:02 — REGNUM

Законопроект о регулировании в сфере медицинских отходов внес в Госдуму член Совфеда Алексей Русских, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

Сенатор обратил внимание на то, что сейчас не предусмотрено лицензирование деятельности по обращению с медицинскими отходами, а также не определены органы контроля и надзора.

«Также в настоящее время отсутствует система учета перемещения медицинских отходов и отчетности при обращении с ними, в результате чего уполномоченные органы не располагают информацией об обезвреживании, утилизации и размещении медицинских отходов. Отсутствие системы учета и контроля в области обращения с медицинскими отходами, в свою очередь, приводит к недобросовестному исполнению отдельными хозяйствующими субъектами обязанностей по сбору, транспортированию, обезвреживанию медицинских отходов, что влечет возможность образования несанкционированных свалок таких отходов, а также создает риск нанесения ущерба окружающей среде и здоровью населения», — отметил Русских.

Внесенными поправками предлагается наделить правительство РФ полномочиями по установлению правил обращения с медицинскими отходами.