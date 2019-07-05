Донецк, , 19:59 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский дал объяснения, почему он говорил на русском языке, во время своего выступления в Донбассе. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает телеканал «112 Украина».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что сегодня Зеленский был в Краматорске — городе, который расположен на оккупированной украинскими силовиками части Донбасса. Там Зеленский выступал на родном для него русском языке. Выступление транслировалось украинским телевидением.

При этом на Украине в последние дни президентства Петра Порошенко был принят закон, который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Вступив в должность, Зеленский заявил, что обязательно проверит данный закон на конституционность. Во время выступлений Зеленского отчётливо видно, что ему очень тяжело говорить на псведоукраинском языке.

Свой переход на русский язык Зеленский объяснил тем, что в последнее время якобы очень много разговоров о том, что в Донбассе запрещают говорить на русском языке. Своей речью на русском языке он хотел опровергнуть это.

«В последние годы есть много разговоров о том, что якобы в Донбассе запрещают говорить на русском языке, начинают говорить, что притесняют русский язык. Даже кто-то говорит, что нужно ехать на танках, чтобы защищать всех. Поэтому, чтобы больше не было манипуляций по этому поводу, если вы не против, я продолжу на русском языке», — сказал он во время выступления.