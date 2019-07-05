Хартум, 5 июля 2019, 19:41 — REGNUM
Оппозиция Судана приветствует соглашение о разделении власти и переходном совете с военными, 5 июля передает агентство Associated Press.
После подписания соглашения военные также озвучили «поздравления суданскому народу» в эфире телеканала «Аль-Судан».
Переговоры представителей оппозиции с военным советам возобновились 3 июля при содействии Африканского союза и Эфиопии и завершились подписанием соглашения к утру 5 июля.
Читайте также: Оппозиция и военные в Судане достигли соглашения о разделе власти