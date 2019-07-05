Ташкент, , 19:07 — REGNUM

Все переговоры и мероприятия по возврату активов, имеющих отношение к Гульнаре Каримовой, ведутся на правительственном уровне, в соответствии с законодательством Узбекистана и международным правом, говорится в сообщении Минюста Узбекистана.

Гульнара Каримова (cc) World Economic Forum

«Данные активы не находятся в распоряжении Каримовой или членов ее семьи, так как на них наложен арест компетентными органами иностранных государств», — говорится в сообщении.

Минюст подчеркивает, что «тем самым, информация о том, что Каримова лично вернула активы Узбекистану или же о том, что остальные активы могут быть возвращены непосредственно самой Каримовой или другими частными лицами не имеют юридической основы и не соответствуют реальной ситуации».

Из материалов расследований, ведущихся за рубежом, отмечает Минюст, а также официальных источников известно, что со стороны Гульнары Каримовой и причастных к ней людей применялись незаконные коррупционные схемы по отмыванию денег на территории Латвии, Швейцарии, Франции, Швеции, Нидерландов и возможно других стран.

«В настоящее время мероприятия по возврату оставшихся незаконно приобретенных активов продолжаются», сообщает ведомство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Гульнара Каримова сделала заявление, в котором сообщила о том, что ее личные активы в республике на сумму 1,2 миллиарда долларов вышли из ее собственности и теперь работают на благо страны.

Позднее, глава Минфина республики Кучкаров опроверг эту информацию, заявив, что в бюджет никакие средства от Каримовой не поступали.

Также сообщалось, что швейцарские власти намерены передать Узбекистану 130 миллионов швейцарских франков, ранее принадлежавших Каримовой.