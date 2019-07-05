Баку, , 19:03 — REGNUM

ДОКУМЕНТ

1 июля 2019 г. президент Талыш-Муганской Автономной Республики Алакрам Гумматзода адресовал открытое письмо сопредседателям Минской группы ОБСЕ в связи с активизацией переговорного процесса по урегулированию Карабахского конфлмкта. Письмо также было направлено в Администрацию президента Азербайджана Ильхама Алиева и Аппарат премьер-министра Армении Никола Пашиняна:

Сопредседателям Минской группы ОБСЕ-

Игорь Попову, Стефан Висконти, Эндрю Шеферу,

азербайджанской и армянской общественности

Конец 2018 года — начало 2019 года отметился активизацией и интенсификацией переговорного процесса по урегулированию Карабахского конфликта. Уже состоялось несколько раундов переговоров на высшем уровне с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

Впервые в ходе переговоров была озвучена необходимость участия в них делегаций коренных народов, живущих в Азербайджанской Республике, — талышей, лезгин и курдов. Об этом еще в феврале 2019 года рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Свою мысль он повторил и в недавнем интервью телеканалу «Шант». Симптоматично, что с таким предложением выступил глава Армении, а не Азербайджана: И. Алиев продолжает избегать какого-либо упоминания в своих выступлениях этнонимов крупнейших коренных народов страны. Это является частью столетней ассимиляционной политики, начавшейся в советском Азербайджане и продолжающейся в период независимости.

Азербайджанская Республика до сих пор не ратифицировала Европейскую Хартию о языках национальных меньшинств, не выполнила ни одно из требований Рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств, подписанной республикой еще в 2001 году.

Изучение талышского языка организовано лишь для 2−4 классов начальной школы на факультативной основе. При этом в стране нет ни одного ВУЗа, который бы готовил необходимых для преподавания талышского языка педагогов, поэтому занятия, если они все-таки иногда проводятся, ведут учителя физкультуры, математики или других языков. Талышский язык не представлен ни в одной сфере общественной жизни, поэтому родители стараются исключить из употребления родной язык, чтобы дети в дальнейшем не подвергались насмешкам в связи с талышским акцентом. В Азербайджанской Республике отсутствует радио‑ и телевещание на талышском языке. Издатели газет на талышском языке подвергаются давлению и преследованиям. Главный редактор газеты «Толыши садо» («Голос Талыша») Новрузали Мамедов был в 2007 году обвинен в государственной измене и шпионаже в пользу Ирана, осужден на 10 лет и скончался при сомнительных обстоятельствах в тюремной больнице в 2009 году. Заменивший его в качестве главного редактора правозащитник Гилал Мамедов был арестован в 2012 году сначала по обвинению в хранении наркотиков, а потом — в государственной измене, шпионаже в пользу Ирана и сепаратизме. Он был осужден на лишение свободы сроком на 5 лет. Главный редактор другой талышской газеты «Шавнышт» («Ночные посиделки»), издававшейся с 2005 года, был вынужден эмигрировать из страны в 2008 году в Москву, но в конце февраля 2019 года он был незаконно депортирован Россией в Азербайджан (незаконность этого впоследствии признал и российский суд). Сейчас он содержится в СИЗО Службы государственной безопасности Азербайджана, на него и его защитников оказывается давление. Редактору единственной действующей талышской газете «Толышон садо» («Голос талышей») Рафигу Джалилову запрещен выезд из Азербайджана.

Ни один из коренных народов страны не имеет автономного самоуправления. В 1993 году талыши провозгласили Талыш-Муганскую Автономную Республику в составе Азербайджанской Республики, но наше желание создать свою автономию было объявлено сепаратизмом и подавлено тогдашним президентом АР Гейдаром Алиевым. При этом Нахичеванский эксклав страны, из которого происходят три последних президента Азербайджана, выделен в отдельную автономную республику, хотя в нем и не проживает какое-либо национальное меньшинство. Армянам Карабаха предлагается максимально высокий статус автономии. Вместо того, что на очевидном примере продемонстрировать благосклонное отношение к коренным народам, доказав свою приверженность демократии и этническому разнообразию и равноправию, власти Азербайджана всячески усиливают давление на эти народы, тем самым отдаляя и мирное разрешение Карабахского конфликта. Никто не поверит в добрые намерения государства и общества, которые ведут и/или поддерживают ассимиляционную политику в отношении проживающих в стране коренных народов, подавляют любое инакомыслие в сфере межэтнических взаимоотношений. Если представители талышской интеллигенции оказываются в тюрьме только лишь потому, что публикуют книги и газеты на родном языке, то это значит, что в стране, по меньшей мере, что-то не так с политикой в области межнациональных отношений. Если люди вынуждены тратить жизнь на попытки добиться права теле‑ и радиовещения на родном языке, права школьного (не говоря уже об университетском) образовании на родном языке, то это значит, что в стране действительно существует какая-то проблема. Если говорить о праве признания какого-то автохтонного языка государственным, о праве какой-то этнической группы (в том числе, и крупнейшего нетитульного этноса) получить хоть автономию, как это предлагается карабахским армянам, воспринимается как преступление, то это значит, что Азербайджан не готов идти на встречу каким-либо устремлениям нетюркских этнических групп на своей территории.

Переговоры по Карабахской проблеме — ключ к решению не только Карабахского конфликта. Это ключ к решению и других существующих и зачастую замалчиваемых в Азербайджанской Республике проблем: талышской, лезгинской, аварской, татской, курдской и др.

Каким бы не оказался консенсус, который, как мы надеемся, будет найден в ходе переговорного процесса, он будет связан с новой конфигурацией Азербайджанской Республики: если Карабах останется в составе Азербайджана (пусть даже на переходный период), он получит значительно расширенные права на самоуправление; если же он окажется вне состава Азербайджанской Республики, то мы будем говорить уже о новом государстве.

Мы считаем, что судьбоносные решения по переформатированию Азербайджана не могут решаться без участия крупнейшего нетитульного коренного народа страны — талышей. Поэтому мы, представители Талышского Национального Движения, выражаем готовность принять участие в расширенной конференции по урегулированию Карабахского конфликта. Однако обязательным условием для этого является немедленное освобождение из азербайджанского СИЗО одного из лидеров Талышского Национального Движения, председателя Парламента Талыш-Муганской Автономной Республики, известного ученого и журналиста Фахраддина Абосзода (Аббасова). Его место в талышской делегации является незаменимым. На протяжении более 25 последних лет он один из немного открыто выступал за скорейшее разрешение всех межэтнических проблем на Южном Кавказе, — как карабахской, так и талышской, лезгинской и других, — с учетом прав и свобод этих народ. За это он сейчас и преследуется правящим в Азербайджане режимом.

Освобождение Фахраддина Абосзода стало бы наглядным свидетельством приверженности Азербайджана демократии, свободе слова и выражения мнений и готовности вести мирный диалог.

С уважением, Альакрам Гумматзода, президент Талыш-Муганской Автономной Республики, лидер Талышского Национального Движения,