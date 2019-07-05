Гонконг, Китай, 5 июля 2019, 18:33 — REGNUM
«Матери Гонконга» провели митинг в поддержку молодых протестующих, 5 июля передает агентство Associated Press.
Несколько тысяч женщин вышли на митинг в центре Гонконга с плакатами «Ты не одинок, папа и мама поддерживают тебя».
Ранее власти Гонконга арестовали 13 молодых человек, участвовавших в беспорядках 1 июля, в том числе одного участника штурма Законодательного собрания.
5 июля перед судом предстал первый из протестующих, арестованных ранее, — 21-летний Пун Хо-чиу обвиняется в нападении на полицейских во время осады полицейского управления 21 июня.
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