Гонконг, Китай, , 18:33 — REGNUM

«Матери Гонконга» провели митинг в поддержку молодых протестующих, 5 июля передает агентство Associated Press.

Несколько тысяч женщин вышли на митинг в центре Гонконга с плакатами «Ты не одинок, папа и мама поддерживают тебя».

«Наше сердце болит за молодых протестующих, когда наше общество разрывается на части» , — заявила на митинге один из организаторов собрания, профессор Силинг Ченг.

Ранее власти Гонконга арестовали 13 молодых человек, участвовавших в беспорядках 1 июля, в том числе одного участника штурма Законодательного собрания.

5 июля перед судом предстал первый из протестующих, арестованных ранее, — 21-летний Пун Хо-чиу обвиняется в нападении на полицейских во время осады полицейского управления 21 июня.

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