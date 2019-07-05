Санкт-Петербург, , 18:28 — REGNUM

Семьи военных моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море, получат от властей Петербурга по 1 млн рублей. Постановление об этом подписал 5 июля временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, подводники служили в воинской части, которая дислоцирована в Петергофе (Петродворцовый район Санкт-Петербурга).

Как сообщили в Смольном, семьям (родственникам) погибших моряков выплатят материальную помощь по миллиону рублей на семью за каждого погибшего.

Деньги выделяются из Резервного фонда правительства Санкт-Петербурга.

Напомним, по данным источника ИА REGNUM, похороны всех 14 моряков пройдут в закрытом режиме в субботу, 6 июля, на Серафимовском кладбище Петербурга.

Указом президента России погибшие офицеры посмертно удостоены государственных наград.

«Звездой Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, награждены посмертно: капитан первого ранга Андрей Воскресенский, капитан первого ранга Денис Опарин, капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, капитан первого ранга Константин Сомов», — говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Капитаны первого ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов, Николай Филин, капитан второго ранга Александр Авдонин, капитаны третьего ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, а также подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков удостоены орденов Мужества.

Авария на атомной глубоководной станции АС-31 в акватории морского полигона Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря произошла 1 июля 2019 года. В результате трагедии погибли 14 офицеров, среди которых были семь капитанов первого ранга и два Героя России. Они отравились продуктами горения.

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