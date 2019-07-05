Екатеринбург, , 18:20 — REGNUM

Задержание и арест помощника уральского полпреда Александра Воробьёва — главная обсуждаемая тема на Урале и не только. Произошедшее обсуждают в том числе и в социальных сетях.

Отметим, приговора суда пока нет. А раз суд не вынес своего решения, то Воробьёв считается невиновным. Тем не менее уральцы активно комментируют арест высокопоставленного чиновника.

«Госизмена, говорят. случилась у нас в полпредстве», — написал в Facebook один из свердловчан. Кроме констатации этого факта комментаторы строят и прогнозы по дальнейшему развитию ситуации. Некоторые считают, что полпред Николай Цуканов теперь должен уйти в отставку. Другие же полагают, что во время ожидаемого на следующей неделе визита в Екатеринбург президента России Владимира Путина полпреду будет непросто показаться на глаза главе государства.

Глава свердловского представительства Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Олег Залесский на своей странице в Facebook назвал задержание и арест Воробьёва безусловным успехом ФСБ, который показывает, что чекисты работают неплохо. В то же время грустные мысли у него вызывает то, как гражданин с таким «шлейфом» сумел занять такую значимую должность. Его же кто-то порекомендовал, кто-то согласовал, кто-то проверил. Олег Залесский отмечает, что теперь необходим жесточайший разбор полётов, за которым должны последовать и отстранения от должностей, и отставки, и, вероятно, новые уголовные дела.

«Вспоминаю дело Пеньковского (Олег Пеньковский, полковник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых Сил СССР, в 1963 году был осуждён за шпионаж и расстрелян — ИА REGNUM ), тогда главный маршал артиллерии Варенцов и генерал армии Серов были разжалованы до генерал майоров… Посмотрим, что дальше будет», — написал общественник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задержанный 4 июля ФСБ по подозрению в государственной измене Александр Воробьёв заявил в Лефортовском суде Москвы о том, что работает помощником полпреда президента России в Уральском Федеральном округе. О помощнике Цуканова известно, что он трудился на руководящих должностях в Калининградской области. В 2010—2017 годах он трудился в региональном правительстве (напомним, что Николай Цуканов возглавлял область в 2010—2016 годах). А в 2017 году был главным федеральным инспектором по Карелии (тогда будущий уральский полпред был полпредом в Северо-Западном ФО).

Их трудовые биографии переплетались и в дальнейшем. А в июле 2018 года Воробьёв стал помощником Цуканова на Урале.

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