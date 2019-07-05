Москва, , 18:15 — REGNUM

Законопроекты, направленные на увеличение доверия к электронной подписи, внесли в Госдуму члены Совфеда Владимир Кравченко, Любовь Глебова, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июля.

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Предполагается переход к схеме функционирования удостоверяющих подпись центров. Эти удостоверяющие центры (УЦ) будут уполномочены осуществлять деятельность по проверке электронных подписей в электронных документах в фиксированный момент времени, а также осуществлять документальное подтверждение результатов такой проверки.

Предлагается наделить эти центры полномочиями по хранению ключа электронной подписи, ключ проверки которой содержится в квалифицированном сертификате с обеспечением его защиты от компрометации или несанкционированного использования, в том числе созданию при помощи указанного ключа по поручению владельца квалифицированного сертификата электронной подписи.

«Организации будут осуществлять деятельность после получения соответствующей аккредитации в Минкомсвязи России. Прогнозируемое количество доверенных третьих сторон — порядка 20», — отмечается в сопроводительных документах.

Вводится понятие и устанавливается механизм использования метки доверенного времени — достоверной информации в электронной форме о дате и времени подписания электронного документа электронной подписью.

Также предлагается внедрение и использование машиночитаемых доверенностей для подтверждения полномочий в цифровой среде.