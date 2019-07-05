Киев, , 18:06 — REGNUM

Центральная избирательная комиссия Украины не будет выполнять решение шестого Апелляционного суда и проводить повторную жеребьёвку партий для присвоения им номера в избирательном бюллетене. Об этом 5 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Евгений Радченко.

Центральная избирательная комиссия Украины (cc) Artemka

По его словам, ЦИК не прекращала печать бюллетеней.

«Мы не соглашаемся с решением суда из-за нарушения норм процессуального и материального права… Нет оснований останавливать печать бюллетеней. Более того, если бы мы сегодня безосновательно остановили печать бюллетеней, это значило бы, что, возможно, мы не успеем напечатать бюллетени. Пока все идет по плану», — добавил Радченко.

Он сообщил, что ЦИК готовит апелляцию в Верховный суд на решение Апелляционного суда.

«Мы не должны выполнять решение суда, поскольку оно не вступило в законную силу. Оно получит законную силу только после решения Верховного суда или если пропустят сроки апелляционного обжалования. Центральная избирательная комиссия не собирается пропускать сроки апелляционного обжалования. Мы обязательно обратимся в суд», — сказал Радченко.

При этом он заверил, что ЦИК выполнит решение Верховного суда. «ЦИК выполнит решение суда и проведет жеребьёвку. Но печатные станки не выполнят решения суда», — подытожил Радченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля Апелляционный суд обязал ЦИК провести повторную жеребьёвку относительно присвоения номеров партий в избирательных бюллетенях на внеочередных парламентских выборах. Иск с требованием провести повторную жеребьевку подала «Аграрная партия». Ее представители считают внесение в бюллетени «Рух новых сил» Михаила Саакашвили 29 июня, через три дня после проведения жеребьевки, нарушением прав всех политических партий, принимающих участие в избирательном процессе.

Напомним, 4 июля Центральная избирательная комиссия и партия «Батькивщина» пообещали обжаловать решение суда о проведении пережеребьевки относительно присвоения номеров партий в избирательных бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.