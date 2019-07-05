Донецк, , 17:56 — REGNUM

Расчёты подразделений ПВО Донецкой Народной Республики за последнюю неделю уничтожили два украинских беспилотника, которые каратели использовали для корректировки артиллерийского огня по жилым районам республики, сообщил 5 июля журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Беспилотник Иван Шилов © ИА REGNUM

Было отмечено, что уничтожение этих аппаратов позволило предотвратить ещё более заметные разрушения жилых домов и инфраструктуры республики.

«Более серьезных разрушений жилого фонда и жертв среди мирного населения республики удалось избежать благодаря бдительности наших подразделений ПВО, которые за эту неделю сбили еще два беспилотных летательных аппарата противника», — сказал Даниил Безсонов.

Безсонов подчеркнул, что вооруженные силы ДНР неоднократно информировали наблюдателей ОБСЕ и общественность об использовании украинскими силовиками беспилотных аппаратов различных типов.

Как сообщало ИА REGNUM, после официального вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского артиллерийские обстрелы жилых районов Донбасса резко участились.

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