Воронеж, , 17:53 — REGNUM

Эмилия Сухачева покинет должность руководителя департамента культуры Воронежской области. Пост она оставит уже с 8 июля.

По информации «Вести-Воронеж», чиновница уходит с должности с формулировкой «по собственному желанию».

Как напоминает ИА REGNUM, Эмилия Сухачева возглавила департамент культуры Воронежской области в 2015 году, сменив Елену Ищенко, до этого работала заместителем руководителя. Отметим, что слухи об уходе Сухачевой появились еще больше года назад, отставку ее ожидали и осенью 2018 года, когда губернатор Александр Гусев утверждал новый состав правительства.