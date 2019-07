Лондон, , 17:38 — REGNUM

МИД Британии не выдал представителям информагентства RT аккредитацию для участия в Глобальной конференции по свободе прессы, сообщила 5 июля руководитель МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.

Организаторы форума в лице МИД Британии обосновали свой отказ тем, что закончились свободные места.

«По телефону нам сказали: Sorry, we are full («Извините, мест нет»). На глобальном форуме свободы прессы прессе места нет. Так и живем. Свобода прессы — она не для всех», — указано в сообщении Симоньян.

Кроме того, в Telegram-канале RT сообщается, что пользователи соцсетей комментируют сообщения об этом форуме призывами сперва освободить создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и только после этого рассуждать о свободе прессы.

