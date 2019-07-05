Амстердам, , 17:24 — REGNUM

Голландское правительство приняло решение о перераспределении отпускаемых на высшее образование средств. Данная мера в частности предусматривает перераспределение средств внутри университетов от гуманитарных и социальных наук в пользу технических.

Данная мера вызвала сильное беспокойство в голландском университетском сообществе. На просьбу университетов уточнить последствия предлагаемых мер министр образования И. ван Энгельсговен (I. van Engelshoven) ответила отказом. Кроме того, на недостаток информации жаловались и члены парламента. Перед голосованием в парламенте министерство образования предоставило свои расчёты, из которых следовало что перераспределение средств не скажется отрицательно на общем финансировании высшего образования. В ответ университеты опубликовали свои рассчёты, которые доказывают обратное. В ответ министр обвинила университетов в том что они сеют панику.

В университетском сообщество в данный момент всерьёз опасаются за будущее гуманитарных и социальных наук. По иронии судьбы министр является представителем партии D'66, которая афиширует себя как «партия знания» и обычно во время выборов набирает много голосов среди голландского студенчества.