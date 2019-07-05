5 июля 2019 | Время чтения 10 мин

На текущий момент концерн «Алмаз-Антей» выполняет заказ сразу трех государств мира — Китая, Турции и Индии. Причем продажа С-400 КНР сделала возможной продажу комплексов Индии, а заключение самой крупной недолларовой военной сделки с Дели помогло состояться нынешнему заказу с Анкарой.

Руслан Хубиев, , 19:28 — REGNUM

Блеф — важнейшее понятие в современной международной жизни. Будучи построенным на полуправде и дезинформации, он с 2016 года и прихода в Белый дом долларового миллиардера стал основой для внешней политики США. При блефе, на котором Трамп сделал себе имя в бизнесе, ключевой является способность убедить оппонента в том, чего на самом деле не происходит. От оружейной «сделки века» с Саудовской Аравией на 109,7 млрд долларов, оказавшейся в итоге договором о намерениях, до угроз уничтожения той или иной страны.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние три года представители США и НАТО, международные СМИ, а также эмиссары Белого дома неоднократно пугали Турцию всеми возможными карами за приобретение российских противовоздушных систем. Спектр «предупреждений» имел всю гамму вашингтонских подходов, от публичных причин формата «невозможности» интеграции с системой «североатлантических» ПРО до прямых угроз, когда с августа 2018 года Белый дом стал заявлять о готовности ввести санкции против «любого из союзников», вознамерившегося купить российские средства ПВО.

22 мая американский телеканал CNBC сообщил, что США намерены исключить Анкару и из программы поставок истребителей пятого поколения, а срок «ультиматума» ограничил первой неделей июня. И тем не менее Турция пошла на обострение, в ответ заявив, что в те же самые сроки планирует получить первые российские комплексы.

На чем базируется столь рьяное упорство Эрдогана? Почему в реализации контрактов уверены и в Москве, и в Анкаре? Для чего стране из блока НАТО российские противовоздушные системы, и зачем России продавать лучшие в мире серийные копмлексы ПВО тому, кто является частью враждебного объединения?

Зачем это Турции

Современная Турция — страна с широкими амбициями и ограниченными возможностями. При этом рамки этих возможностей десятилетиями сужали не враги Анкары, а ее «друзья». Так, с момента вступления в НАТО в 1952 году Турции негласно было запрещено иметь свою «дальнобойную» систему противовоздушной обороны. Формальной причиной служил имевшийся «зонтик» натовских ПРО, но на самом деле всё сводилось к нежеланию Запада давать стране рычаги для неподчинения.

Зонтик Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Пока угрозы для Турции являлись внешними, а политика шла в русле США, сложившееся положение никого не смущало, когда же произошел распад СССР, а затем началась активная фаза американских ближневосточных операций, «защита» НАТО начала оборачиваться для Анкары массой проблем. С приходом России в Сирию в 2015 году Турция автоматически стала частью американской русофобской стратегии, а потому, понимая, к чему идут дела, всеми силами пыталась закупить оперативно-тактические комплексы на случай российского ответа.

По иронии судьбы в те дни главными продавцами подобных технологий Анкара рассматривала США и Китай. И если сегодня союзники по НАТО готовы на многое, лишь бы Турция купила их, а не российские противовоздушные системы, в те времена Анкаре было в грубой форме отказано. Тогда Эрдоган обратился к КНР, заключив соглашение о намерениях с военной компанией CPMIEC. Однако о разработке контракта узнали американцы, внесли CPMIEC в санкционный список и заявили Анкаре, что как член Альянса она обязана остановить конкурсную процедуру. В итоге Турция осталась ни с чем.

Спустя некоторое время, все в том же 2015 году Берлин и Вашингтон убрали с территории страны даже те системы ПВО Patriot, которые были частью НАТО, причем без всякого уведомления Анкары. А спустя несколько месяцев спецслужбы США передали турецким ВВС данные о важной цели — российском бомбардировщике Су-24. Ловушка была расставлена, в Вашингтоне списали сакральную жертву в лице Эрдогана со счетов и уже потирали руки в ожидании краха сближения России и Турции.

Устроив целенаправленную засаду на российский самолет в день рождения Александра Суворова, американские разведслужбы пытались подтолкнуть Россию к максимально жесткому военному ответу, прямой конфронтации с Анкарой, по примеру аналогичных организованных атак украинской авиации на русскоязычное население Донбасса.

Это наглядно доказало и последовавшее после экстренное заседание НАТО, на котором шокированным турецким представителям прямо заявили, что, как и Грузии в 2008 году, им не давали никаких гарантий, статья 5 Устава НАТО не будет применена, а Турции предстоит остаться один на один с разгневанной Россией.

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Именно в тот момент Анкара поняла, что Вашингтон использовал ее в своих геополитических целях, сыграл на идее неосманизма и оставил в дураках. Москва, в свою очередь, активно наращивала жесткое давление, и уже вскоре осознавший реалии Эрдоган, вразрез со всей предыдущей риторикой, согласился на все условия Кремля.

25 июня 2016 года он передал Владимиру Путину послание с официальными извинениями, 28 июня заявил, что Турция готова выплатить компенсацию родственникам погибшего. Следом Альпаслан Челик был посажен в тюрьму, арестованы все летчики, стрелявшие по российскому Су-24, застрелен убийца посла РФ Мевлют Алтынташ, а именем Андрея Карлова названа улица, где в Анкаре расположено российское посольство. Было совершено и многое другое, что не выходило на уровень публичности, но оказалось осуществлено.

План США затрещал по швам, а потому уже в ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции была организована попытка военного переворота. И в ней турецкие военные самолеты F-16, поднятые с подконтрольной НАТО базы Инджирлик, не сбили борт Эрдогана только потому, что в процесс вмешалась Россия. Необходимую информацию в тот момент получил не только сам Эрдоган и его ближайшие соратники, но и участвующие в мятеже проамериканские субъекты.

В результате идеальным моментом, при котором турецкую территорию своевременно покинули американские системы Patriot и всё можно было списать на мятежников, спецслужбы США воспользоваться не сумели, а Анкара окончательно поняла, что пора заручиться поддержкой альтернативного партнера.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

Брюссель продолжал отказывать Турции в присоединении к ЕС, КНР — придерживался нейтралитета, Евросоюз поддерживал Кипр в его споре по поводу разведки газа, а США лишь увеличивали поддержку курдов в Сирии и Ираке.

На фоне этого уже в ноябре 2016 года в прессе появились первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400, а 12 сентября 2017 года было заключено твердое соглашение. В декабре 2017 года глава госкорпорации «Ростех» озвучил стоимость поставок в $2,5 млрд, а в 2019 году стало известно, что первоначальные сроки передачи систем по просьбе Анкары были сдвинуты с 2020-го на 2019 год.

Почему США выступают против

Поставляемая по линии американского ВТС боевая техника, в отличие от российской, имеет массу ограничений в плане боевого применения. Например, доподлинно известно, что иорданские F-16 в случае гипотетического вооруженного конфликта будут неспособны сбивать аналогичный F-16 ВВС Израиля. Этого попросту не позволит сделать программная блокировка.

Тоже самое касается и систем ПВО, которые вполне могут не захотеть стрелять по натовским самолетам, даже если они, как в 2016 году, снова пожелают помочь президентскому борту самоустранится. С-400 «Триумф», поставляемые турецкой стороне, лишены этого недостатка, и данный факт крайне не устраивает Белый дом.

Аналогично воспринимается и ситуация с Су-57, рассматриваемыми Анкарой в качестве замены истребителям пятого поколения. F-35 обладают сложнейшим программным обеспечением, все ключи от которого находятся в руках США, поэтому Пентагон совершенно не заинтересован в лишении возможности искусственно занижать боевые характеристики 100 турецких F-35 в случае необходимости.

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

История о том, что С-400 невозможно интегрировать в натовскую систему ПРО, также является откровенным предлогом, поскольку ранее не было никаких технических проблем с аналогичным включением в нее греческих С-300. Проблема для Вашингтона в этом вопросе лежит скорее в эмоциональной плоскости, поскольку еще в 2017 году Москва издевательски заявила об оснащении «турецких» С-400 изготовленными в России по натовским стандартам системами «свой-чужой», а само сопряжение с ПВО Альянса посоветовала обеспечить самостоятельно, после доставки.

Этим шагом Кремль недвусмысленно показал, что блоки с секретными кодами и литерными частотами НАТО могут установить представители Альянса непосредственно в Турции, а может установить и сама Россия, поскольку для нее они отнюдь не тайна.

Кроме того, американцев пугают и сами комплексы российских ПВО. «Триумф» предназначен не только для поражения самолетов — постановщиков помех, бортов радиолокационного обнаружения, ракетных целей и много другого, но и для ликвидации летательных аппаратов, выполненных по технологии «стелс». Снижение заметности ЛА может сыграть важную роль в воздушном бою, где возможности БРЛС ограниченны, но противопоставить «зоркости» радара 91Н6Е системы «Триумф» F-35 практически нечего.

С-400 в Сирии уже заставляют американские и израильские «невидимки» облетать их позиции, С-400 у границ Прибалтики вынуждают делать то же самое и в восточной части ЕС. У границ Норвегии также есть батареи С-400, и вокруг них аналогичным образом не летают норвежские F-35. США попросту возмущены тем, что теперь не летать придется еще и в районе Турции.

Ну и, наконец, сделка с Москвой открывает военно-политический ящик Пандоры, поскольку если членам НАТО Греции и Турции можно иметь на вооружении российские ЗРК, причем вопреки угрозе санкций, то почему прочие государства обязаны отказываться от лучших в мире ПВО, по цене вдвое меньшей, нежели стоит Patriot?

Для чего все это России

Приобретение Турцией российских ЗРК С-400 выходит далеко за рамки простых экономических выгод. Прежде всего, вооружение России впервые с 1999 года будет поставляться в страну НАТО, Турция в плане подготовки личного состава и эксплуатации техники попадет в зависимость от Москвы.

Закупки вбивают клин между Анкарой и ее «североатлантическими» союзниками, а кильватер «пророссийского» курса Эрдогана оказывается дополнен не только АЭС «Аккую», «Турецким потоком», возродившимися торговыми связями, астанинской переговорной платформой и будущими совместными действиями стран в сирийском Идлибе, но и военно-стратегическим партнерством.

Кроме того, в ходе неудачных попыток США развязать полноценную войну между Россией и Украиной, окончательно хаотизировать Ближний Восток, Среднюю Азию и прочие регионы, наша страна сумела создать себе образ экспортера стабильности. И в этом разрезе — безопасность мирного неба — поставки систем ПВО носят особый характер.

На текущий момент концерн «Алмаз-Антей» выполняет заказ сразу трех государств мира — Китая, Турции и Индии. Причем продажа С-400 КНР сделала возможной продажу комплексов Индии, а заключение самой крупной недолларовой военной сделки с Дели помогло состояться нынешнему заказу с Анкарой.

В свою очередь приобретение Турцией российских ПВО, несмотря на американские санкции, вызовет новую волну ажиотажа, и это при том, что под российский «зонтик» уже просятся по меньшей мере 13 стран — Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Казахстан, Судан, Египет, Вьетнам, Ирак и другие страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Подобный успех был достигнут, несмотря на санкционное давление, а сам пример с Турцией помогает доказать, что даже несмотря на закон CAATSA, позволяющий США бандитским способом замораживать активы и запрещать финансовым институтам сотрудничать с государствами, заключающими крупные оружейные сделки с Россией, сотрудничество продолжается.

За последние пять лет объемы производства промпродукции в отечественном ОПК во время санкций выросли на 51%, а экспортный портфель заказов сохранился на уровне в $50 млрд. Более того, долларовые ограничения США лишь помогают Москве активнее склонять партнеров к переходу на национальные взаиморасчеты.

Иными словами, контракт с союзником США и членом НАТО на закупку российской боевой техники — не просто военно-экономический успех, но и прекрасный способ показать российским недоброжелателям, что на них свет клином не сошелся. А заодно продемонстрировать колеблющимся «друзьям» Вашингтона то, что многие из угроз гегемона являются пустым блефом, а курс антироссийской политики вполне можно пересмотреть.