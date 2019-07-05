Великий Новгород, , 17:09 — REGNUM

На дополнительные выборы депутата Государственной думы РФ о Новгородскому одномандатному избирательному округу №134 своих кандидатов выдвинули уже восемь партий. Как сообщается на сайте ЦИК РФ, это «Партия роста», «Яблоко», «Зелёные», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

«Коммунисты России» на выборы по Новгородской области выдвинули Дмитрия Перевязкина, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — Александра Гришина.

При этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения «Единой России», генеральный совет партии согласовал для выдвижения и кандидатуру победителя внутрипартийного голосования, зампредседателя регионального правительства, экс-мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева. Таким образом, число участников довыборов от партий увеличится до девяти.

Отметим, что кандидатам от всех этих партий для регистрации не нужно собирать подписи избирателей. Всего в списке ЦИК РФ — 13 таких партий. Самовыдвиженцам и представителям партий, которые не попали в этот список, для регистрации кандидатом на довыборы в Госдуму от Новгородской области нужно будет собрать в свою поддержку не менее 15 409 подписей избирателей (максимально — не более 16 179). Всего в Новгородской области насчитывается 513 611 избирателей.

Выдвижение кандидатов политическими партиями, а также самовыдвижение возможно до 12 июля. Регистрация кандидатов продлится до 4 августа. Документы на регистрацию кандидаты могут сдавать до 24 июля, на рассмотрение пакета документов и принятие решения о регистрации окружным избирательным комиссиям по закону предоставлено десять дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дополнительные выборы в Государственную думу РФ седьмого созыва по одномандатному округу №134 состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.