Ташкент, , 17:01 — REGNUM

Очередное заседание совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии состоялось 1−5 июля в городе Алмате, сообщает МИД Узбекистана.

В ходе встречи, сообщает внешнеполитическое ведомство Узбекистана, стороны продолжили работу по подготовке проектов итоговых документов по демаркации межгосударственной границы.

«На встрече согласованы конкретные сроки начала полевых демаркационных работ на отдельных участках узбекско-казахстанской госграницы», говорится в сообщении.

По итогам переговоров главы делегаций первый заместитель председателя Госкомземгеодезкадастра Узбекистана Тулкин Абдуллаев и посол по особым поручениям МИД Казахстана Зульфия Аманжолова подписали соответствующий протокол.

Как сообщало ИА REGNUM, с приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева болезненный вопрос о демаркации и делимитации государственной границы со всеми соседними странами стал решаться гораздо эффективнее и быстрее.

Казахстан не стал исключение, стороны заметно сблизились за последнее время.

В целом, числе главных приоритетов своей внешней политики, Узбекистан определил отношения с соседними странами.