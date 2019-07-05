Екатеринбург, , 16:55 — REGNUM

Не получивший согласования гордумы отчёт мэра Екатеринбурга Александра Высокинского может быть повторно рассмотрен в другой раз. Об этом заявил спикер гордумы Игорь Володин после заседания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам спикера, градоначальник отчитался неплохо, тем более для первого раза. Однако для согласования отчёта гордуме не хватило одного голоса.

А вице-спикер гордумы Виктор Тестов добавил, что никаких политических или экономических последствий для города решение депутатов не несёт.

Напомним, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не смог согласовать отчёт за 2018 год у гордумы. Депутаты от ЛДПР, СР и «Яблока» не пропустили доклад градоначальника.

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