Вашингтон, , 16:53 — REGNUM

Североатлантический альянс может полностью прекратить своё существование через пять лет, заявил 5 июля бывший вице-президент США Джо Байден в интервью CNN.

По мнению Байдена, такая незавидная судьба ожидает блок НАТО в случае победы Дональда Трампа на следующих президентских выборах в США.

«Если он будет переизбран, я гарантирую, что НАТО прекратит существование через четыре или пять лет», — сказал Байден.

Напомним, Джо Байден на данный момент позиционируется как один из соперников Трампа на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, нынешний президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о «несправедливости» распределения финансовой нагрузки в блоке НАТО и своём желании переложить её на плечи европейских членов альянса.

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