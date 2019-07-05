Брюссель, , 16:44 — REGNUM

Власти Российской Федерации заявили руководству военного блока НАТО о том, что Москва не будет размещать свои ракетные комплексы для ракет средней и меньшей дальности на своей европейской территории, а также в других частях страны до тех пор, пока там не появятся американские ракеты средней и меньшей дальности. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает постоянное представительство России при Североатлантическом альянсе.

Напомним, что 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Этот договор был подписан ещё во времена СССР и был залогом мира и безопасности в Европе.

Однако в последние годы США начали торпедировать ДРСМД, обвиняя Россию в том, что она якобы его нарушает, тогда как нарушать этого договор начал именно Вашингтон.

В итоге американцы договор расторгли, и России также пришлось от него отказываться.

Однако российская сторона не раз заявляла, что готова рассматривать новые варианты договора о ракетах средней и меньшей дальности, но в США никаких внятных ответов о новом возможном договоре пока не дали.