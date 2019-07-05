Киев, , 16:40 — REGNUM

Сегодня, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Краматорск (Донецкая область) подписал указ о назначении уроженца Донбасса Павла Кириленко председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации.

При этом Зеленский отметил, что родители Кириленко остались жить на подконтрольной ДНР территории.

«С утра я видел много информации о том, что брат Паши работает с ДНР, служит и т.д. Я понимаю, что ему неудобно об этом говорить, давайте я скажу… Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Естественно у Паши там семь, там его родители. И там брат. Родители там живут, они считают себя украинцами, это их земля, они никуда не хотят переезжать. Паша предлагал им (о переезде на подконтрольную территорию Украины), но это их выбор… С братом человек не разговаривает по политическим разногласиям. Сам Павел покинул территорию, находится в Украине, работает в Украине с первых дней оккупации наших территорий», — рассказал Зеленский.

Он также напомнил, что война разрушила много украинских семей.

«Я знаю, что много разбитых семей из-за войны. Для него это очень больной вопрос. Он такой же украинец, как и мы. Прошу не делить нас на своих и чужих людей, которые сегодня живут на временно оккупированных территориях. Они такие же украинцы, дефектов у них нет», — подытожил Зеленский.

Павел Кириленко родился в 1986 году в Донецкой области. В 2008 году закончил обучение в Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого по специальности «правоведение». Работал в органах прокуратуры Донецкой области, Крыму и Генпрокуратуре. Женат, имеет двоих детей. Семья живет в Ужгороде.

Как сообщалось, ранее президент Зеленский уволил Александра Куця с должности председателя Донецкой областной государственной администрации. Об этом говорится в указе №481/2019, обнародованном на сайте главы государства. Куць уволен в связи с окончанием срока полномочий президента Украины Петра Порошенко.