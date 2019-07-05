Киев, 5 июля 2019, 16:40 — REGNUM
Сегодня, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Краматорск (Донецкая область) подписал указ о назначении уроженца Донбасса Павла Кириленко председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации.
При этом Зеленский отметил, что родители Кириленко остались жить на подконтрольной ДНР территории.
Он также напомнил, что война разрушила много украинских семей.
Павел Кириленко родился в 1986 году в Донецкой области. В 2008 году закончил обучение в Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого по специальности «правоведение». Работал в органах прокуратуры Донецкой области, Крыму и Генпрокуратуре. Женат, имеет двоих детей. Семья живет в Ужгороде.
Как сообщалось, ранее президент Зеленский уволил Александра Куця с должности председателя Донецкой областной государственной администрации. Об этом говорится в указе №481/2019, обнародованном на сайте главы государства. Куць уволен в связи с окончанием срока полномочий президента Украины Петра Порошенко.