Киев, , 16:38 — REGNUM

Сегодня, 5 июля, президент Украины Владимир Зеленский посещает с рабочей поездкой Краматорск (Донецкая область).

Во время общения с руководством региона глава украинского государства перешел на русский язык. По его словам, это должно снять языковые манипуляции отдельных политиков, которые утверждают, что на Донбассе якобы притесняют русскоговорящее население.

«В последние годы есть много разговоров якобы о том, что на Донбассе разговаривают на русском языке, начинают говорить, что притесняют русский язык. Кто-то даже говорит, что нужно ехать на танках, чтобы всех защитить. Чтоб больше не было никаких манипуляций по этому вопросу, если вы не против, я продолжу на русском языке», — сказал Зеленский, чем вызвал аплодисменты.

Глава государства отметил, что в ближайшее время Киев начнет восстанавливать мост в Станице Луганской и уже восстанавливает водоснабжение населенных пунктов Донбасса.

«Недавно были в Станице Луганской. Там есть глобальные проблемы. Пытаемся их решить… Недавно там произошло разведение войск… Я обращался к премьер-министру, направляем туда группу для восстановления моста в Станице Луганской. Верю, что решим этот вопрос. Поднимается вопрос нормального водоснабжения. Я знаю, что сейчас это критический вопрос здесь. Мы хотим на законодательном уровне не дать возможность отключить «Воду Донбасса», — рассказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в Канаде президент Зеленский заявил, что Киев должен вернуть не только отдельные территории Донбасс, но и людей.