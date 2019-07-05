Киев, , 16:35 — REGNUM

Украина будет возвращать Донецк и Луганск «исключительно мирным путем, политико-дипломатическим, потому что там живут наши украинцы». Об этом 5 июля в Краматорске заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

«За Донбассом пристально следит весь мир… Самое главное, что за Донбассом следит вся Украина, потому что Донбасс — это Украина. Для нас все украинцы равны, все кто живет на наших территориях и на временно оккупированных территориях. Для нас все украинцы равны», — добавил Зеленский.

«Важно ментально вернуть людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Это стабильная выплата пенсий, это удобное пересечение КПВВ», — добавил Зеленский.

Он сообщил, что Киев будет одновременно восстанавливать Донбасс и работать над реализацией мирного плана по его возвращению в состав Украины.

«В сентябре в Мариуполе пройдет большой бизнес-форум. Туда приглашаем инвесторов из всех стран. В Канаде я уделил этому 19 встреч… Встречался с бизнесом в Германии и Франции. Объяснял, как нам сегодня важно инвестировать, чтобы на временно оккупированной территории люди увидели, что у нас действительно страна меняется не на словах, а на поступках. Осенью мы все это обязательно почувствуем», — рассказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Киеве на встрече с украинскими бизнесменами президент Зеленский заявил о разработке масштабного проекта по реинтеграции и восстановлению Донбасса стоимость более 300 млрд грн (11,3 млрд долл). По его словам, крупный бизнес Германии и Франции готов инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса.

«По подсчетам украинских экспертов, для этого нам нужно более 300 млрд грн. Это будет большой проект по реинтеграции. Но мы не будем ждать завершения войны… Мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем. Нужно наглядно продемонстрировать людям, которые вынуждены пребывать на временно оккупированных территориях, преимущества жизни в родной, свободной и независимой Украине», — призвал Зеленский.

Он сообщил, что крупнейшие украинские бизнесмены Ринат Ахметов (собственник компании СКМ), Виктор Пинчук (собственник компании «Интерпайп») и Игорь Коломойский (собственник группы «Приват») согласились инвестировать в Донбасс и социальные проекты на Украине.

«С господином Ринатом Ахметовым не только достигли согласия относительно отмены формулы «Роттердам+», но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги и инфраструктуру Донбасса», — рассказал Зеленский.

«Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает», — добавил Зеленский, чем рассмешил зал.