5 июля 2019 | Время чтения 6 мин

Мира Гасанова, , 16:33 — REGNUM

Азербайджан посетила делегация представителей израильских СМИ — журналистов газеты Israel Hayom, The Jerusalem Post, международного телевизионного канала I24, а также корреспондент иерусалимского бюро газеты Los Angeles Times. Подобный визит был осуществлен впервые, организатором его стал глава израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества», известный израильский эксперт в области международных отношений Арье Гут. Израильские журналисты встретились с помощником президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасановым, главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, заведующим отделом по внешним связям администрации президента Хикметом Гаджиевым, заместителем министра обороны генералом Керемом Велиевым, главами религиозных конфессий — мусульманской, иудейской и христианской. Гости посетили прифронтовую зону (Тертер) и восстановленное после деоккупации село Джоджуг Марджанлы, встретились с солдатами и офицерами азербайджанской армии и жителями села.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Интерес израильтян к Азербайджану вызван, по словам Гута, крепким и мощным партнерством, высоким уровнем доверия и политического диалога между двумя странами. Торгово-экономический оборот составляет уже 3,5 млрд долларов, где энергетическая сфера является одним из стратегических столпов взаимоотношений. Кроме того, согласно рейтингу Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), 43% оружия Азербайджан приобретает именно у Израиля, которой является вторым после России поставщиком военной продукции. Но, кроме того, в укреплении связей между странами немаловажное значение имеет и человеческий фактор: в Азербайджане проживает многочисленная еврейская община, а в Израиле — достаточно большое число бакинских евреев. И самые ранние упоминания о евреях были найдены при раскопках в районе города Баку в 1990 году.

Археологами были обнаружены остатки еврейского квартала и Шабранской синагоги, датируемой VII веком нашей эры. Евреев на эти земли во второй половине XIII века привлекла религиозная терпимость монгольских ханов Ильханидов-буддистов, под протекторам которых находились территории от Кавказа до Персидского залива и от Афганистана до Сирии, но их численность в последующие века уменьшалась в результате перехода в ислам и миграции. Знаменитое на весь мир и единственное в своем роде еврейское поселение Красная Слобода в Губинском районе было заложено в 1722 году при Хусейн-Али-хане, дальнейшее развитие получило при его сыне Фатали-хане (1758−1789 гг.). В 1835 году в Губинском ханстве уже проживали 5492 еврея, в том числе 2718 сконцентрировались в еврейском квартале, а в 1866 году их общее число достигло 6282. С 1810 года ашкеназы стали селиться в Баку. С 1870-х годов увеличился приток в северный Азербайджан евреев из европейской части Российской империи в связи с развитием нефтяной промышленности в Баку.

В конце XIX века, когда в Баку началась промышленная добыча нефти, появились рабочие места и потребность в высококвалифицированных инженерных кадрах, возникла и необходимость в привлечении сюда специалистов. Население города росло за счет приезжих рабочих и предпринимателей. В 1897 году в Баку уже проживали 2341 еврей и 154 еврея в уезде, в Кубе́ — 6662 человека, а общая численность их составляла на этих территориях 14 791 человека. Наряду с нефтяной промышленностью развивалась интеллектуальная жизнь, и значительное место в ней занимала быстро увеличивающая свою численность еврейская община. Из 238 юристов и адвокатов, зарегистрированных в Баку в 1912 году, 75 были евреями, а из 185 практикующих врачей — 69. В то же время они активно включились в деловую жизнь Баку.

Бесспорно, наряду с нефтепромышленниками значительную роль в развитии города сыграли инвесторы-иностранцы. Наряду с вложением капитала и привлечением высококлассных специалистов, они меняли и его лицо. Баку конца XIX — начала XX века превращался в один из центров европейской культуры. Так, одним из первых еврейских торговцев-промышленников был купец первой гильдии Хаим Штейнер, крупнейший поставщик риса. В 1860 году им была сооружена в Баку первая механическая мельница с железнодорожными ветками. Первая еврейская нефтяная компания «Дембо и Коган» была основана в конце 1870-х годов российскими евреями. Они построили керосиновый завод и провели нефтепровод от промыслов в Балаханах до Черного города. Представителями еврейского капитала являлись также фирмы «Ицкович», «Братья Коган», «Каплан и Лев», «Шриро», «Л. М. Лейтес», «Григорий Белаке».

Но особым масштабом выделялись «Поляк и Бейлин» и «Братья Дембо». Первая из них занималась торговлей нефтепродуктами на Волге, второй фирме удалось создать сильный производственно-финансовый комбинат по экспорту бакинских нефтепродуктов, почти все еврейские нефтяные фирмы стали ее контрагентами. В 1880-х годах необычайно высокие темпы развития и баснословные прибыли Бакинского района заинтересовали парижский банкирский дом «Братья Ротшильд». В том же году при финансовом обеспечении А. Ротшильда и активном участии А. Бейлина и Г. Поляка было учреждено еврейское общество «Мазут». Последовавшее в 1898 году соглашение с Л. Н. Нобелем способствовало организации объединения «Нобель-Мазут», которому удалось практически монополизировать весь сбыт российской нефти, в 1907 году была создана совместная компания «Шелл», которая вскоре стала одной из самых могущественных в мире корпораций.

Но трамплином для ее взлета явились предприятия Ротшильдов в Баку. На заработанные в Баку деньги Ротшильды проложили первый магистральный нефтепровод Баку — Батуми. Представители семьи Ротшильд основали «Каспийско-черноморскую компанию», занимавшую в начале XX века ведущее положение в этой области. Компании, возглавляемые евреями, производили 44% российского керосина. Следующий поток еврейской иммиграции в Азербайджан наблюдается в годы Второй мировой войны, когда бакинцы открыли двери своих домов бежавшим от фашистов и эвакуированным из многих советских городов. Многие из них остались в Азербайджане. В 1970 году в Азербайджанской ССР проживало 41 288 евреев. В 1972 году СССР разрешил репатриацию евреев в Израиль. Тонкой струйкой евреи двинулись на «землю обетованную». До 1979 года из Азербайджана выехало примерно три тысячи евреев.

С распадом СССР активизировались и процессы репатриации в Израиль, свою роль, естественно, сыграла и Карабахская война, и политические процессы переходного периода, когда в начале к власти в стране пришли народофронтовцы, страна оказалась на грани раскола и гражданской войны, да и социально-экономическая ситуация была, мягко говоря, не привлекательна. Репатриация из Азербайджана составила в 1989 году — 466 человек, с 1990 года она стала расти, но уже в 2003 году практически сошла на нет, и не потому, что все евреи покинули Азербайджан. Просто в стране установилась стабильность, как политическая, так и социально-экономическая, и сейчас общая численность лиц еврейской национальности оценивается примерно в 30 тысяч человек. Гуляя сейчас по центральным улицам Баку, можно увидеть мемориальные доски с именами выдающихся евреев-бакинцев, среди них лауреат Нобелевской премии физик-теоретик Лев Ландау, заслуженный врач республики Соломон Гусман, герой Карабахской войны, национальный герой Азербайджана Альберт Агарунов и многие другие. Когда-то по тихим улочкам старого Баку разгуливали Гинзбурги, Гурвичи, Коганы, Берковичи, Соскины, Койфманы, Рубенчики, Бобровицкие, Далины, и не в виде гостей города, а его постоянных жителей.

Они отвечали ставшей им Родиной стране взаимностью, внося большой вклад в развитие науки, культуры и искусства. Неопровержимым фактом является, что в Азербайджане никогда не было антисемитизма, евреи никогда не чувствовали себя здесь иностранцами, имели возможность раскрывать свой потенциал в любой области. И сегодня Азербайджан и азербайджанцы верны своей многовековой истории. Толерантность к другим конфессиональным и этническим группам стала визитной карточкой этой страны, гуманность, толерантность и мультикультурализм являются ключевыми основами азербайджанского общества.