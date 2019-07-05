Вашингтон, , 16:21 — REGNUM

По мнению американских военных, боевые действия под землёй возможны практически в любой стране. Речь идет не только о специализированных военных объектах, но и различных элементах гражданской инфраструктуры: туннелях, пещерных комплексах, системах городской канализации, туннелях метро. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на американское издание RealClear Defence.

Американский солдат (сс) The U.S. Army

Единого всеобъемлющего руководящего документа в сухопутных войсках США пока ещё нет. Однако в конце 2017 года появилось руководство под названием «Подготовка малых подразделений к действиям в подземной среде».

Центр обучения и совершенствования боевых навыков сухопутных войск США в Форт-Бенинге уже проводит занятия по тактической подготовке для действий под землёй. Из транспортных контейнеров, расположенных на земле, сооружены туннели, в которых и проходит обучение военнослужащих.

В целом на программу по подготовке военнослужащих к ведению боевых действий под землёй сухопутные войска США собираются выделить 572 миллиона долларов США. Часть средств уйдёт на закупку специальных инструментов, подходящего оружия и соответствующих средств связи. Также нужны специальная аппаратура для дыхания и навигации, интеллектуальная оптика и тепловизионные приборы наблюдения и прицеливания. Отмечается, что часть задач в подземной среде можно поручить роботам, в частности, ведение разведки или даже ведение огня на поражение.