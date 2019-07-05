Вашингтон, 5 июля 2019, 16:21 — REGNUM

По мнению американских военных, боевые действия под землёй возможны практически в любой стране. Речь идет не только о специализированных военных объектах, но и различных элементах гражданской инфраструктуры: туннелях, пещерных комплексах, системах городской канализации, туннелях метро. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на американское издание RealClear Defence.

Американский солдат
Американский солдат
(сс) The U.S. Army

Единого всеобъемлющего руководящего документа в сухопутных войсках США пока ещё нет. Однако в конце 2017 года появилось руководство под названием «Подготовка малых подразделений к действиям в подземной среде».

Центр обучения и совершенствования боевых навыков сухопутных войск США в Форт-Бенинге уже проводит занятия по тактической подготовке для действий под землёй. Из транспортных контейнеров, расположенных на земле, сооружены туннели, в которых и проходит обучение военнослужащих.

В целом на программу по подготовке военнослужащих к ведению боевых действий под землёй сухопутные войска США собираются выделить 572 миллиона долларов США. Часть средств уйдёт на закупку специальных инструментов, подходящего оружия и соответствующих средств связи. Также нужны специальная аппаратура для дыхания и навигации, интеллектуальная оптика и тепловизионные приборы наблюдения и прицеливания. Отмечается, что часть задач в подземной среде можно поручить роботам, в частности, ведение разведки или даже ведение огня на поражение.