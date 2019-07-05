Луганск, , 16:21 — REGNUM

Группа наблюдателей из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе была обстреляна украинскими силовиками в районе населенного пункта Золотое, сообщает 5 июля пресс-служба миссии.

Патруль СММ из четырёх сотрудников мониторинговой миссии был обстрелян 4 июля в ходе подготовки к запуску беспилотного летательного аппарата.

Украинские каратели открыли огонь из крупнокалиберного пулемёта и стрелкового оружия. Пресс-служба подчёркивает, что пули прошли над группой наблюдателей ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, после вступления в должность нового президента Украины Зеленского в Донбассе отмечается резкое усиление обстрелов со стороны украинских силовиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс