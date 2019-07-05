Вашингтон, , 16:17 — REGNUM

Во время завтрака 2 июля, организованного Институтом аэрокосмических исследований Митчелла в Вашингтоне, начальник штаба ВМС США адмирал Джон М. Ричардсон изложил пять элементов сдерживания, которые уже используются США и которые должны быть рассмотрены более глубоко. Об этом пишет военный ресурс Defense-aerospace.com.

Ядерное оружие США Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам адмирала, ядерный элемент сдерживания — это невероятно мощный военный потенциал, где все уничтожаются. Задача США — сохранить способность быть конкурентоспособными и актуальными в этой области и иметь возможность нанести ответный удар по любому противнику, кто может представлять экзистенциальную ядерную угрозу для страны.

В отношении киберсдерживания Ричардсон сказал, что здесь США не могут поддерживать только оборонительные возможности и должны иметь в распоряжении наступательное кибероружие.

Что касается космоса, то адмирал отметил, что используя направленное энергетическое оружие, гораздо легче уничтожить что-то в космосе, чем вернуть что-то в космос. По его мнению, надо иметь взаимно гарантированный сценарий уничтожения в космосе. Можно предположить, что Ричардсон имел в виду что-то похоже на ядерное сдерживание, основанное на гарантированном взаимном уничтожении.

В отношении химического и биологического сдерживания адмирал сказал, что новые технологии позволяют создать более адаптированные возможности, можно получить гораздо более конкретные вещи, сдерживание становится более целевым. Однако следует учитывать трудности контроля за этими процессами.

По поводу сдерживания в сфере обычных вооружений, по мнению Ричардсона, преимущества США опирались, в первую очередь, на превосходящую способность нацеливания. Однако это становится менее важным, так как подобными возможностями обладают и другие игроки.