Рим, , 16:14 — REGNUM

Отношения Италии и Европейского союза с Россией изменятся, но не сразу, заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 5 июля, депутат итальянского парламента Вито Коменчини, комментируя итоги визита президента России в Рим.

«Изменения произойдут не сразу, но они неизбежны. Италия стоит в авангарде тех сил, которые хотят восстановить отношения с Россией. В ЕС не могут делать вид, что ничего не происходит», — отметил Коменчини.

По мнению депутата, некоторые политические силы в ЕС, включая, возможно, и кандидата на пост главы Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, будут оказывать сопротивление нормализации отношений, но так или иначе должны будут учитывать позицию Италии.

Владимир Путин совершил визит в Рим и Ватикан 4 июля, он провел рабочие встречи с папой римским Франциском, формальным главой итальянского государства президентом Серджо Маттареллой, премьер-министром Джузеппе Конте и обоими его заместителями (лидерами правящих партий) Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо.