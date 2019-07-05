Москва, , 16:08 — REGNUM

ФСБ настаивает на аресте россиянина Александра Воробьёва, который представился судье помощником уральского полпреда Николая Цуканова. Вопрос о мере пресечения сейчас рассматривает Лефортовский суд Москвы.

Задержан Александр Воробьёв был 4 июля. Его взяли в рамках расследования уголовного дела о государственной измене.

Напомним, в суде гражданин сообщил, что работает помощником полпреда президента России в Уральском ФО. Официальных комментариев от полпредства пока нет.

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