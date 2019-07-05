Екатеринбург, , 15:49 — REGNUM

Задержанный ФСБ по подозрению в государственной измене Александр Воробьёв оказался помощником полпреда президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Об этом он заявил в Лефортовском суде Москвы, где ему избирают меру пресечения, пишет Рен ТВ.

Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

Отметим, человек по имени и фамилии Александр Воробьёв действительно работает помощником полпреда. Как следует из информации на сайте полпредства, он родился 30 апреля 1980 года и с отличием окончил Московский психолого-социальный институт («правоведение»), а в 2017 году стал кандидатом юридических наук. Работал в Калининградской области, в Карелии, а в июле 2018 года стал помощником Цуканова в уральском полпредстве.

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