Москва, , 15:32 — REGNUM

По данным исследования ВЦИОМ, представленным в пятницу, 5 июля, уровень одобрения деятельности президента РФ составил 63,7%.

О своем доверии Владимиру Путину заявили 71,6% опрошенных.

«В целом в рейтинге ВЦИОМ на этот раз мало что интересного, — считает политолог Марат Баширов, — рейтинги стоят на месте, колебания составляют допустимые погрешности, которые бывают в любом исследовании».

«Основная причина, конечно, состоит в том, что лето — традиционно мертвый сезон. Может быть, небольшое влияние оказали события чрезвычайного характера, но, опять-таки, я думаю, что вряд ли можно говорить, что в ближайшее время что-то существенно поменяется и в рейтинге президента, и в рейтинге правительства», — подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Читайте подробнее: Граждане дают высокую оценку работе президента России

Читайте также: Около 70% граждан России одобряют деятельность Путина